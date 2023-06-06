WP: США заранее знали о плане Украины атаковать «Северные потоки» WP: ЦРУ узнало о плане Украины подорвать «Северные потоки» за три месяца до атаки

ЦРУ узнало о плане Украины по подрыву газопроводов «Северный поток» за три месяца до диверсии, сообщило издание The Washington Post. По данным WP, в июне 2022 года администрации президента США Джо Байдена стало известно от близкого соратника, что украинские военные планировали провести тайную атаку на подводную сеть с помощью небольшой группы водолазов ВСУ.

Подробности плана, о которых ранее не сообщалось, были собраны европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Они содержат некоторые из наиболее конкретных на сегодняшний день доказательств, связывающих правительство Украины с ЧП в ​​Балтийском море, которое официальные лица США и Запада назвали наглым и опасным актом саботажа в энергетической инфраструктуре Европы, — говорится в статье.

По данным WP, отчет европейской разведки, предположительно, был опубликованы в чат-платформе Discord членом Национальной гвардии ВВС США Джеком Тейшейрой, ранее слившим секретные документы Пентагона. Журналисты утверждают, что получили копию доклада от одного из его онлайн-друзей. Отчет был основан на информации, полученной от некоего человека на Украине, и хотя ее нельзя было быстро проверить, ЦРУ все же поделилось докладом с Германией и другими странами Европы, рассказали WP источники, знакомые с вопросом.