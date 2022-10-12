Зеленский ввел санкции против Януковича и Дерипаски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении дополнительных санкций против экс-главы государства Виктора Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски, его украинского коллеги Сергея Курченко, а также бывшего министра обороны страны Павла Лебедева. Документ опубликован на сайте главы государства. Рестрикции позволят Киеву заблокировать активы вышеуказанных лиц сроком на 10 лет.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в тексте указа.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 606 представителей органов власти России. В список включены имена 28 членов Совета безопасности РФ, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы. Против многих из попавших под санкции россиян Киев ранее уже вводил ограничительные меры, в том числе в период правления экс-президента Петра Порошенко. Своим указом украинский лидер фактически внес изменения в прежние черные списки, вычеркнув из них граждан РФ, включенных в новый перечень. Причину ввода повторных санкций в Киеве не объяснили.