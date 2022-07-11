Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков на Украине Зеленский внес в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса, сообщил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, которые приводит ТАСС, такое решение стало знаковым на фоне отмечания 79-й годовщины так называемой Волынской резни, совершенной украинскими националистами против поляков.

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона о предоставлении полякам специального статуса на Украине. Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь, — заявил Дуда.

Ранее представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила, что Зеленский внесет в парламент законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан соседней Польши. Они получат те же права, что и жители Украины, но без возможности голосовать на выборах.

Как предположил политолог Вадим Гигин, таким образом Польша планирует получить протекторат над Украиной и ввести свои войска в области Ивано-Франковска, Тернополя и Львова, чтобы оккупировать Западную Украину. По его словам, подобное расширение полномочий Польши давно находится в сфере интересов англо-американцев.