https://static.news.ru/photo/f33fa3c6-469e-11ea-a08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Starostenko/Xinhua/Global Look Press

Список для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными ему территориями на юго-востоке страны очень большой. О дате его проведения будет известно уже совсем скоро, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом украинский лидер сообщил в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который в понедельник, 3 февраля, прибыл в Киев с официальным визитом.

Переговоры об обмене идут в формате Контактной группы в Минске. Это обмен наших пленных, которые находятся за решёткой или в подвалах на временно оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой, — цитирует Зеленского ТАСС.

Президент Украины пообещал, что «даты первой части обмена пленных будут названы в ближайшее время».

Как писал NEWS.ru, ранее власти Украины утвердили списки для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией и рядом районов Донецкой и Луганской областей.