Зеленский уволил всех областных военкомов

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Соответствующий документ появился на сайте украинского президента. Таким образом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Освободившиеся места займут боевые офицеры, прошедшие через фронт.

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года «О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе.

Уволить всех областных комиссаров Владимир Зеленский приказал 11 августа в связи с полученными результатами проверки сотрудников на коррупцию. По его мнению, систему комплектования армии нужно доверить военным, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.

Реализацией решения должен будет заняться главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВCУ) Валерий Залужный. Перед назначением кандидаты будут проходить проверку Службы безопасности страны.

Позднее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал решение Зеленского имитацией борьбы с коррупцией. По его словам, киевским властям гораздо легче пустить пыль в глаза, отправив сотрудников военкоматов на фронт, чем поломать настоящую коррупционную систему, процветающую во время призыва в ВСУ.