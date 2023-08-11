Зеленский приказал уволить всех областных военкомов на Украине

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уволить всех областных военкомов Украины приказал президент страны Владимир Зеленский. Как написал он в Telegram-канале, решение было принято на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По его мнению, систему комплектования армии нужно доверить военным, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.

Увольняем всех областных «военкомов». Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена, — сообщил глава государства.

Зеленский сообщил, что реализацией решения займется главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВCУ) Валерий Залужный. Перед назначением новых руководителей территориальных центров комплектования состоится проверка Службы безопасности страны, добавил он.

Ранее глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчины, так как стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч человек. По его словам, люди, находящиеся на фронте более года, нуждаются в восстановлении, поэтому их нужно будет заменить. Он добавил, что кризис может затянуться еще на полтора года, что в итоге приведет к вялотекущему противостоянию на десятилетия.