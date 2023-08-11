«В стиле «Квартала-95»: увольнение военкомов на Украине сравнили с шоу Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский имитирует борьбу со взяточничеством в военкоматах

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить всех украинских областных военкомов — лишь имитация борьбы с коррупцией, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, киевским властям гораздо легче пустить пыль в глаза, отправив сотрудников военкоматов на фронт, чем поломать настоящую коррупционную систему, процветающую во время призыва в ВСУ.

Это трюк в стиле шоу «Квартала-95», которым прежде руководил Зеленский. Военкомы в реальности — лишь проводники коррупционной системы. Ее выстроило Минобороны страны под кураторством офиса президента. За отсрочки, за службу в тыловых частях, за непопадание на фронт — за все надо платить. Например, за отсрочку берут от 3 до 8 тысяч долларов, — заявил Олейник.

По его словам, новые военкомы из числа фронтовиков будут также встроены в эту систему, независимо от их позиции в отношении взяток.

Мы видим борьбу с отдельными «засветившимися» военкомами-коррупционерами, но не видим борьбы с коррупционной системой, которая очень нужна чиновникам для лично обогащения. И фронтовиков вынудят вписаться в эту систему, — заключил экс-депутат.

Ранее Зеленский написал в Telegram-канале, что приказал уволить всех областных военкомов Украины. Решение было принято на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны. По его мнению, систему комплектования армии нужно доверить военным, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.