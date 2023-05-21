Зеленский участвовал в обсуждении Украины в рамках саммита G7 в Хиросиме

Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский 21 мая принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме. Лидеры стран, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский сделали совместное фото до начала мероприятия, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Зеленского оказался слева от стоявшего в центре премьера Японии Фумио Кисиды. Украинский лидер 21 мая в качестве гостя должен еще посетить рабочую сессию с участием лидеров приглашенных стран.

Украинский президент прибыл в Японию 20 мая на правительственном самолете Франции.

Ранее сообщалось, что главы стран и организаций — партнеров «Группы семи» возложили цветы к мемориалу памяти жертв бомбардировки Хиросимы, среди них не оказалось президента Украины Владимира Зеленского. 21 мая ожидается его участие в сессии лидеров G7 по Украине, а также в сессии партнеров и лидеров организаций.