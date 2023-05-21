Зеленский проигнорировал возложение цветов в Парке мира в Хиросиме РИА Новости: Зеленский проигнорировал возложение цветов в Парке мира в Хиросиме

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Главы стран и организаций — партнеров «Группы семи» возложили цветы к мемориалу памяти жертв бомбардировки Хиросимы. Среди них не оказалось президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер появился в Хиросиме 20 мая. Ожидается его участие в сессии лидеров G7 по Украине, а также в сессии партнеров и лидеров организаций.

В 2023 году председательствует в «группе семи» Япония. Саммит организован в Хиросиме 19–21 мая. Кроме стран «Большой семерки» на него приглашены представители Индии, Австралии, Бразилии, Южной Кореи и Вьетнама. От приглашенных семи организаций в Хиросиме появились в частности представители ООН и Всемирного банка.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры «Большой семерки» должны заставить Китай надавить на Россию в ситуации на Украине. Франция хочет, чтобы эскалация конфликта, поддерживаемая США, прекратилась.