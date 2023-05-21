Макрон призвал «Большую семерку» заставить КНР надавить на Россию

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры «Большой семерки» (G7) должны заставить Китай надавить на Россию в ситуации на Украине, сообщает журнал Le Point. По его данным, Франция хочет, чтобы эскалация конфликта, поддерживаемая США, прекратилась.

Китай играет важную роль, у него есть статус и обязанности, которые мы хотим, чтобы он взял, — пояснил один из советников Макрона.

По его словам, Китаю следует вступить в рамки сотрудничества, отвечающего определенному количеству стандартов и ценностей. При этом прежде Эммануэль Макрон говорил, что на Украине следует открыть центры для лечения психических расстройств, в том числе для людей, страдающих от последствий военного конфликта.

Ранее политический обозреватель Энтони Грант в колонке в The New York Sun написал, что Франция продолжит оказывать Украине помощь в ограниченных объемах с целью сохранения дипломатических отношений с Москвой и продолжения политики неконфронтации. Таким образом, по его словам, французский лидер Эммануэль Макрон «подмигнул» Кремлю.