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Словацкий депутат Петер Марчек заявил, что в стране появится туристическая фирма, которая займётся организацией поездок в Крым для граждан Евросоюза. Кроме того, компания будет предлагать комбинированные туры, в рамках которых можно будет посетить полуостров, а также Москву, Санкт-Петербург или другой российский город.

Депутат отметил, что перед фирмой стоит задача максимально облегчить европейцам путешествие в Крым. Над реализацией проекта в настоящее время работает группа юристов, которая ищет способ обойти антироссийские санкции, передают «Известия»....