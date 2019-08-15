Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии издания «Новое время».

На втором месте находится руководитель офиса главы государства Андрей Богдан, а на третьем — самый богатый человек станы Ринат Ахметов, сообщается на сайте СМИ.

В конце списка находятся 24 моряка, задержанные в России.

В составлении перечня принимали участие 74 эксперта. С прошлого года в нём появилось сразу 35 новых имён.

Ранее News.ru писал, что временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор похвалил Зеленского за смелость после звонков президента России и Франции. Дипломат заявил, что данный шаг позволил Киеву продемонстрировать моральное превосходство в вопросе созыва «нормандской четвёрки».

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