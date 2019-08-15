Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии издания «Новое время».
На втором месте находится руководитель офиса главы государства Андрей Богдан, а на третьем — самый богатый человек станы Ринат Ахметов, сообщается на
В конце списка находятся 24 моряка, задержанные в России.
В составлении перечня принимали участие 74 эксперта. С прошлого года в нём появилось сразу 35 новых имён.
Ранее News.ru писал, что временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор похвалил Зеленского за смелость после звонков президента России и Франции. Дипломат заявил, что данный шаг позволил Киеву продемонстрировать моральное превосходство в вопросе созыва «нормандской четвёрки».