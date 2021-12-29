Зеленский снова возглавил рейтинг «Разочарование года»

Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд становится лидером рейтингов «Разочарование года» и «Политик года». Как свидетельствуют данные опроса, разочаровались в главе государства 45% опрошенных, что на 17% больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости.

Политиком года Зеленского считают 17% респондентов, в 2020-м — 14,8%. Также нынешний президент Украины лидирует в рейтинге «Человек года». За него проголосовали 8,5% опрошенных.

Второе место в номинации «Политик года» разделили экс-президент Пётр Порошенко (8,1%) и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков (8%). При этом Порошенко в категории «Разочарование года» упоминался чаще (8,5), чем Разумков (3%).

Опрос был проведён социологической службой центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 17 по 22 декабря. В исследовании приняли участие 2018 человек в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» в 2021 году чаще всего упоминали президента России Владимира Путина (13,05 млн упоминаний), оппозиционера Алексея Навального (4,45 млн), южнокорейскую группу BTS (2,2 млн) и рэпера Моргенштерна (2,01 млн). Также в топ-10 персон вошли президент Украины Владимир Зеленский, экс-президент США Дональд Трамп, президент Белоруссии Александр Лукашенко, актриса Ольга Бузова, поп-группа Artik & Asti и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.