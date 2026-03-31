Зеленский раскрыл, почему боится завершения войны США с Ираном

Зеленский: США могут возобновить давление на Украину после войны с Ираном

После завершения конфликта с Ираном администрация президента США Дональда Трампа может возобновить давление на Украину с целью добиться территориальных уступок, заявил в интервью порталу Axios президент страны Владимир Зеленский. Украинский глава выразил опасения, что американская сторона, стремясь завершить войну, видит при этом лишь один способ достижения этой цели.

Зеленский отметил, что уверен в желании Трампа и его команды положить конец конфликту. Однако он задался вопросом, почему за это должна платить именно Украина.

Неназванные украинские чиновники, в свою очередь, пояснили порталу, что Вашингтон в настоящий момент полностью сконцентрирован на иранском вопросе. По их оценке, прогресса в мирном процессе по Украине сейчас не наблюдается.

Ранее государственный секретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио резко раскритиковал заявления Зеленского о ходе мирных переговоров. По словам американского политика, украинский глава сознательно искажает позицию Вашингтона, заявляя, что гарантии безопасности Киеву поставлены в зависимость от «вывода сил из Донбасса».

При этом на совещании глав МИД стран G7 во Франции произошла острая перепалка между Рубио и главой евродипломатии Каей Каллас. Американский дипломат предложил европейской коллеге самой взяться за урегулирование конфликта на Украине, если она считает, что США делают недостаточно.

Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
В Госдуме предложили способ защитить покупателей от ИИ-контента
В России объяснили, какой закон сейчас сильнее международного права
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

