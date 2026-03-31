Зеленский раскрыл, почему боится завершения войны США с Ираном

После завершения конфликта с Ираном администрация президента США Дональда Трампа может возобновить давление на Украину с целью добиться территориальных уступок, заявил в интервью порталу Axios президент страны Владимир Зеленский. Украинский глава выразил опасения, что американская сторона, стремясь завершить войну, видит при этом лишь один способ достижения этой цели.

Зеленский отметил, что уверен в желании Трампа и его команды положить конец конфликту. Однако он задался вопросом, почему за это должна платить именно Украина.

Неназванные украинские чиновники, в свою очередь, пояснили порталу, что Вашингтон в настоящий момент полностью сконцентрирован на иранском вопросе. По их оценке, прогресса в мирном процессе по Украине сейчас не наблюдается.

Ранее государственный секретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио резко раскритиковал заявления Зеленского о ходе мирных переговоров. По словам американского политика, украинский глава сознательно искажает позицию Вашингтона, заявляя, что гарантии безопасности Киеву поставлены в зависимость от «вывода сил из Донбасса».

При этом на совещании глав МИД стран G7 во Франции произошла острая перепалка между Рубио и главой евродипломатии Каей Каллас. Американский дипломат предложил европейской коллеге самой взяться за урегулирование конфликта на Украине, если она считает, что США делают недостаточно.