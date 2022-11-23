Зеленский призвал привлечь Россию к ответственности «за терроризм»

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал полностью изолировать Россию и привлечь ее к ответственности за действия в стране и в мире. Таким образом он отреагировал на признание Европарламентом РФ страной — спонсором терроризма.

Я приветствую решение Европейского парламента <...>. Россия должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности, чтобы положить конец ее давней политике терроризма на Украине и по всему миру, — написал Зеленский.

Резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма Европарламент принял 23 ноября в ходе заседания в Страсбурге. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались.

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обладают юридической силой. Однако европейские СМИ и политики часто используют их для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Решение ЕП прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, громко заявляя о том, что Россией «нарушается международное право», Европарламент лицемерно молчит, не реагируя на вопиющий факт циничного расстрела безоружных российских военнопленных, и намерен продолжить беспредел на международном уровне.