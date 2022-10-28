Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter пригласил нового премьера Италии Джорджу Мелони посетить страну. Он также поздравил Мелони с избранием и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между государствами.
Я поздравил Джорджу Мелони с ее назначением на пост премьер-министра Италии. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Я рассказал ей про ситуацию в нашей стране и пригласил ее посетить Украину, — написал Зеленский.
В пресс-службе Белого дома ранее сообщили, что в ходе телефонного разговора Мелони пообещала американскому президенту Джо Байдену продолжить поддерживать Украину. Стороны также договорились усилить сотрудничество двух стран в рамках НАТО.
21 октября Мелони приняла мандат на формирование нового правительства страны от действующего президента Серджо Маттареллы. Она стала первой женщиной — премьер-министром в истории итальянского государства.