Зеленский пригласил Мелони на Украину

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global look Press

Джорджа Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter пригласил нового премьера Италии Джорджу Мелони посетить страну. Он также поздравил Мелони с избранием и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между государствами.

Я поздравил Джорджу Мелони с ее назначением на пост премьер-министра Италии. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Я рассказал ей про ситуацию в нашей стране и пригласил ее посетить Украину, — написал Зеленский.

В пресс-службе Белого дома ранее сообщили, что в ходе телефонного разговора Мелони пообещала американскому президенту Джо Байдену продолжить поддерживать Украину. Стороны также договорились усилить сотрудничество двух стран в рамках НАТО.

21 октября Мелони приняла мандат на формирование нового правительства страны от действующего президента Серджо Маттареллы. Она стала первой женщиной — премьер-министром в истории итальянского государства.