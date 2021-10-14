Зеленский приехал на передовую украинских силовиков в Донбассе
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:06, 14 октября 2021
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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Передовые позиции украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе посетил президент Украины Владимир Зеленский. Там он ознакомился с условиями службы военных. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
По данным пресс-службы, посещение передовой было приурочено ко Дню защитников и защитниц Украины и проходило в рамках двухдневной рабочей поездки украинского президента в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.
Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Владимир Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы, — говорится в сообщении.
Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, когда части Донецкой и Луганской областей страны отказались подчиняться новым властям в Киеве. По данным ООН, за время конфликта в регионе погибли около 13 тысяч человек.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины включила российскую певицу Пелагею в список лиц, которым запрещён въезд на Украину. Причиной запрета стало участие артистки в «Летнем кубке чемпионов» КВН, который прошёл в Крыму.