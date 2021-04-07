Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс

https://static.news.ru/photo/e25c83cc-9845-11eb-85be-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой. Глава государства посетит передовые позиции на линии соприкосновения, где пообщается с военными и поддержит их боевой дух.

Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники, — сообщила пресс-служба офиса президента.

Отмечается, что Владимир Зеленский едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы встретиться с украинскими военными.

Дата поездки президента в регион была утверждена вечером 7 апреля. В течение дня поступала информация о решимости Зеленского побывать на востоке страны на фоне обострения ситуации в Донбассе. Однако в качестве вероятных сроков в его окружении называли как 8-е, так и 9-е число.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике тем временем уже успели заявить, что предстоящий визит украинского президента в Донбасс является не более чем работой на публику.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что подобный шаг станет гибельным для самой Украины, но неясно, готов ли будет Киев, понимая это, всё же отдать соответствующий приказ, писал NEWS.ru.