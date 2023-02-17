Зеленский сообщил о планах России «задушить» Молдавию Зеленский заявил, что Россия готовит план нападения на Молдавию

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что Россия готовится напасть на Молдавию. Аргументировать заявление украинский лидер не стал. Он добавил, что Москва также хочет захватить и другие постсоветские государства, передает РИА Новости.

Пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает как задушить Молдавию, — пояснил Зеленский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины». По его словам, нынешний президент Молдавии Майя Санду «сама рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и «готова практически на все».

Спикер парламента государства Игорь Гросу до этого сообщил о желании Молдавии начать переговоры по вступлению в Евросоюз. По его словам, страна должна одновременно выполнять условия для вступления в ЕС и бороться с кризисами.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что администрация США не может самостоятельно подтвердить утверждения властей Молдавии о том, что у РФ есть планы по дестабилизации ситуации в республике.