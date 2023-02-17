Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что Россия готовится напасть на Молдавию. Аргументировать заявление украинский лидер не стал. Он добавил, что Москва также хочет захватить и другие постсоветские государства, передает РИА Новости.
Пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает как задушить Молдавию, — пояснил Зеленский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины». По его словам, нынешний президент Молдавии Майя Санду «сама рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и «готова практически на все».
Спикер парламента государства Игорь Гросу до этого сообщил о желании Молдавии начать переговоры по вступлению в Евросоюз. По его словам, страна должна одновременно выполнять условия для вступления в ЕС и бороться с кризисами.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что администрация США не может самостоятельно подтвердить утверждения властей Молдавии о том, что у РФ есть планы по дестабилизации ситуации в республике.