Зеленский предложил создать организацию для защиты от мировых угроз

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в рамках запуска программы Grain From Ukraine предложил создать новую международную организацию, представители которой будут отвечать на всевозможные мировые угрозы, включая продовольственные и гуманитарные. При этом украинский лидер подчеркнул, что штаб-квартира нового института будет располагаться в Киеве или Одессе.

Сегодня я хочу предложить в продолжение этой инициативы создать новый международный институт, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы. Все — продовольственные, гуманитарные, безопасные. Со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины рассказал, что власти страны рассчитывают на отправку не менее десяти судов с продовольствием ежемесячно в рамках стамбульского соглашения. Зеленский подчеркнул, что корабли будут отправлять нуждающимся в зерновых культурах Эфиопии, Судану, Йемену, Сомали и Нигерии.

По словам президента Украины, по завершении Grain From Ukraine стороны подпишут совместный договор, который будет открытым для присоединения других участников во всех доступных форматах. Украинский глава подчеркнул, что на текущий момент к киевской инициативе присоединились более 20 стран. Зеленский отметил, что фонд проекта уже собрал более $150 млн.