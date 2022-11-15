Зеленский предложил отправить миссию ООН на энергообъекты Украины

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к участникам саммита «Большой двадцатки» в Индонезии заявил о намерении пригласить миссию ООН на объекты критической инфраструктуры страны. По его словам, представители организации должны оценить последствия разрушений и потребности в восстановлении объектов. Кроме того, он считает, что ООН может поспособствовать предотвращению дальнейших атак. Свое обращение Зеленский опубликовал в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Мы уже предложили направить миссию ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей для восстановления, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Нужно ускорить отправку этой миссии, — сказал президент Украины.

Также он заявил о необходимости ввести потолок цен на российские энергоресурсы, которые продолжают поставляться в страны Европы.

Зеленский заявил, что из-за ударов ВС России повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны. Ранее доля повреждений оценивалась украинским руководством в 30%.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по инфраструктуре Киева был поврежден энергетический объект, питающий электричеством 350 тысяч квартир в городе. По словам градоначальника, в данный момент специалисты «Укрэнерго», сотрудники энергетической компании ДТЭК и экстренных служб приступили к ремонту энергообъекта.

Утром 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Россия обвинила спецслужбы Украины, очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Президент России Владимир Путин в тот день заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.