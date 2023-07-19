Зеленский пожаловался на нехватку систем ПВО для защиты Одессы Зеленский: для защиты Одессы нужны новые системы ПВО SAMP-T или Patriot

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский зaявил, что для защиты Одессы от ракетных обстрелов нужны новые cистемы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T или Patriot, пишет «РБК-Укрaина». По его словам, имеющихся средств не хватает на все объекты инфраструктуры.

Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру, — сказал он.

Ранее военкор Александр Сладков назвал Одессу вариантом сосредоточенного огня. Он объяснил, что есть тактический прием, когда в ходе боя на короткой дистанции участники с одной стороны по команде сосредоточивают огонь своих стрелковых средств на одной цели. По его словам, после теракта на Крымском мосту, российские силы применили новый ответный удар: выбрали один город и ударили по нему всем, что раньше обычно летело на всю Украину.

В то же время канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская армия вночь на 19 июля поразила нефтебазу в Одессе. Официального подтверждения этому не было. Атаку произвели с помощью ракетных ударов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.