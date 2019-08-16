Президент Украины Владимир Зеленский выбрал картины для своего офиса. Среди них есть изображение обнажённой девушки в подземном пешеходном переходе, сообщила заместитель директора музея истории Киева Татьяна Костенко.
Она опубликовала фотографии предметов искусства в своём
Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, — написала она.
Женщина отметила, что большинство полотен написаны молодыми украинскими художниками.
Ранее News.ru писал, что Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии издания «Новое время».