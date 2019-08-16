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Церемония отставки министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен прошла в Берлине. С ноября она займёт пост главы Еврокомиссии в Брюсселе.

По просьбе Урсулы фон дер Ляйен музыкальным фоном на церемонии стала песня Scorpions Wind of change, рок-баллада, посвящённая перестройке в СССР и окончанию холодной войны. На мероприятии присутствовала канцлер германии...