Зеленский посетил бригады ВСУ в подконтрольной Украине части ДНР

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Agency

Украинский президент Владимир Зеленский посетил бригады Вооруженных сил Украины в подконтрольной Киеву части ДНР, заявил в своем Telegram-канале глава государства. По его словам, за день он обошел расположения восьми бригад.

Посещаем боевые бригады <...> в составе оперативно-тактической группировки «Донецк». Восемь бригад за этот день, — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что он заслушал важные доклады и отчеты, которые касаются проблем обеспечения, снабжения и повышения мотивации военных.

В середине августа Зеленский посещал позиции украинских подразделений, расположенные в подконтрольной Украине части Запорожской области, а также на Артемовском направлении.

Ранее сообщалось, что российские мотострелки из Южной группировки войск разбили два блиндажа ВСУ в районе Соледара. По словам одного из разведчиков, который служит на этом участке, цель противника была поражена с трех выстрелов артиллерии. До этого начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили отметил, что российская ТОС «Солнцепек» поразила скопление украинских сил в районе Клещеевки в Артемовском районе.