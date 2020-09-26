Зеленский поручил проверить все оборонные контракты после крушения Ан-26

https://static.news.ru/photo/252bd038-ffd8-11ea-86a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: SERGEY KOZLOV/ТАСС

Украинские силовики проанализируют все контракты в сфере обороны после крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области. Соответствующее распоряжение отдал глава государства Владимир Зеленский.

Кроме того, политик приказал временно прекратить эксплуатацию всех бортов, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств ЧП под Харьковом, передаёт РИА Новости.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Выжить удалось только одному из двух курсантов, которые в последний момент выпрыгнули из самолёта и были госпитализированы в больницу. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Зеленский объявил 26 сентября днём траура на Украине в связи с крушением Ан-26 под Харьковом. Об этом говорится в указе главы государства. Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.