Зеленский подписал закон о реформировании «Укроборонпрома»

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Возможность создания на Украине военной учебной миссии рассматривает Евросоюз в свете якобы «военной активности» России близ украинской границы. Об этом пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

По имеющимся данным, предположительное название миссии EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUMATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине). В ЕС подчёркивают, что она могла бы стать «выражением...