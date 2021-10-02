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Зеленский подписал закон о реформировании «Укроборонпрома»

06:13, 03 октября 2021
Зеленский подписал закон о реформировании «Укроборонпрома» Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Закон о реформе государственного концерна «Укроборонпром» подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава концерна Юрий Гусев.

Это событие является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. И в то же время это событие — новая точка отсчета для украинской оборонки, — сообщил Гусев.

По словам главы концерна, этот шаг позволит усилить обороноспособность страны и привлекать прямые инвестиции для изготовления современных образцов вооружения и военной техники.

Ранее стало известно, что партия Зеленского «Слуга народа» представила план реформ на Украине.

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