Партия Зеленского «Слуга народа» представила план реформ на Украине

План реформ на Украине на 2021–2023 годы представила во время съезда в Трускавце партия «Слуга народа». Об этом сообщили в её пресс-службе.

По имеющимся данным, разработка плана шла по восьми направлениям, куда входили национальная оборона и международные отношения, энергетическая независимость и зелёная трансформация, медицина, образование, культура, технологическое развитие и рыночные трансформации, инфраструктура и местное развитие, аграрный сектор, цифровые технологии, судебная реформа.

В числе целей, которые ставит перед собой партия, заметное место занимает членство в НАТО. Также «слуги народа» надеются на успешное завершение реформы Службы безопасности Украины, организацию системы национального сопротивления, реинтеграцию «временно оккупированных территорий», разблокировку вопроса по обмену пленными на Донбассе и укрепление «Крымской платформы», рассчитанной на возвращение Крыма в состав Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел бы занимать пост главы государства до тех пор, пока не выполнит все свои предвыборные обещания. Об этом украинский лидер сообщил во время выступления на заседании фракции «Слуга народа».