Зеленский побывал на передовой в Запорожье Зеленский наградил бойцов ВСУ на передовых позициях в Запорожской области

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский съездил на передовые позиции ВСУ в Запорожской области, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Там он встретился с бойцами группировки войск «Запорожье» и вручил государственные медали и ордена украинским военнослужащим.

Благодарю вас за защиту нашего государства, наших домов, территориальной целостности и жизни в Украине. Желаю вам крепкого здоровья. Желаю большой победы. И она непременно будет, — написал Зеленский.

Также сегодня стало известно, что Зеленский увиделся с генеральным директором Международного агентства атомной энергетики Рафаэлем Гросси на территории Днепровской ГЭС. Как подчеркнул сам глава МАГАТЭ, объект является частью энергосистемы Украины, обеспечивающей безопасность Запорожской атомной станции.

19 марта президент России Владимир Путин прилетел в Мариуполь с рабочей поездкой. Российского лидера сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который подробно доложил главе государства о том, как проходят строительные и восстановительные работы в городе и окрестностях. Путин с остановками проехал по Мариуполю за рулем автомобиля, осмотрел несколько объектов города и пообщался с местными жителями.