Зеленский отреагировал на миграционный кризис в Белоруссии

Миграционный кризис на белорусско-польской границе не окажет никакого влияния на возможность въезда граждан Белоруссии на Украину. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В своём Telegram-канале Зеленский рассказал о заседании Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждалось усиление государственной границы Украины из-за ситуации в Белоруссии.

Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению, — написал Зеленский.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Ситуация возникла на фоне обострения отношений между Минском и Западом.

В ночь на 10 ноября несколько дeсятков мигрантов прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки на границы Белоруссии и Польши.