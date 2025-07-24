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24 июля 2025 в 16:20

Зеленский ошибся с независимостью НАБУ и усугубил свое положение

«Страна.ua»: протесты на Украине могут усилиться из-за политики Зеленского

Акция протеста в Киеве против закона о регулировании деятельности антикоррупционных учреждений Акция протеста в Киеве против закона о регулировании деятельности антикоррупционных учреждений Фото: AP/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отказался восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), несмотря на протесты граждан и требования западных партнеров, сообщает «Страна.ua». По данным издания, власти намерены ограничиться формальной разработкой «нового» законопроекта.

В планах организаторов протестов в ближайшее время опубликовать в СМИ ряд особо впечатляющих коррупционных кейсов, которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского и топ-чиновников. А задача номер один — побудить присоединиться к протестам военных, — говорится в материале.

Издание отмечает, что в стране сохраняется высокий уровень напряжения. Участие в протестах могут принять оппозиционные политики, крупный бизнес, а также недовольные мобилизацией граждане и родственники мобилизованных. По мнению авторов, для многих предпринимателей Зеленский стал источником угрозы: от уголовного преследования их спасает только лояльность к власти.

Журналисты подчеркивают, что протесты на фоне разочарования в руководстве могут повлиять на восприятие украинского президента на Западе. Если внутренняя ситуация обострится, Зеленскому могут поставить под сомнение его легитимность.

Ранее The Economist назвал стратегической ошибкой Зеленского принятие закона о подчинении антикоррупционных органов Генпрокуратуре. Как отметили авторы, аргументы президента Украины о «противодействии российскому влиянию» выглядят неубедительно. Европейские страны, включая Германию и Францию, уже выразили обеспокоенность этим решением.

Владимир Зеленский
Запад
Украина
протесты
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