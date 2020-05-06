Зеленский отказался ехать на парад в Минск

Директорат по вопросам информационной политики офиса президента Украины прокомментировал предложение главы Белоруссии Александра Лукашенко о посещении парада Победы в Минске. В ведомстве заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет приехать на мероприятие.
Там напомнили, что на территории Украины действует карантин,
Глава государства пока не совершает зарубежных визитов, — отметили в офисе Зеленского.
Ранее, как писал NEWS.ru, белорусский президент, пригласивший на парад лидеров стран бывшего СССР, заявил, что поймёт отказы коллег в условиях жёстких карантинных ограничений по COVID-19, которые введены везде в Европе, кроме Белоруссии и Швеции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) усомнилась в решении властей Белоруссии провести парад Победы. Памятные мероприятия пройдут в стране в условиях пандемии коронавируса, но без участия ветеранов Великой Отечественной войны.
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