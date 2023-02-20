Зеленский поприветствовал Байдена в Киеве

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал американского лидера Джо Байдена в Киеве. В соцсетях он опубликовал совместное фото с президентом США.

Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев, — написал украинский президент.

Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее также распространили видео приезда Байдена в Киев.

20 февраля до официальных сообщений журналист Bild Юлиан Репке сообщил, что Байден прибыл в украинскую столицу. Однако немногим позже он написал, что у него нет подтверждения визита лидера США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби до этого заявил, что 21 февраля президент США Джо Байден может обратиться к президенту России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. Он при этом не стал уточнять содержание обращения главы США.