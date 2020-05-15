Зеленский одобрил снятие санкций против наблюдателей на выборах в ДНР

https://static.news.ru/photo/56973e16-9690-11ea-b95b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому снимаются персональные санкции с ряда лиц, задействованных в организации выборов на территории ДНР и ЛНР.

Глава государства одобрил решение СНБО от 19 марта 2019 года. Согласно указу, из санкционного списка исключили гражданку Италии Алессандру Муссолини, которая указана как наблюдатель за выборами в ЛНР и ДНР. Также из списка исключена указанная в качестве секретаря участковой избирательной комиссии № 13 Валентина Свешникова. Кроме того, санкции сняты с указанной как глава территориальной избирательной комиссии № 141 Татьяны Лободы, указанной как глава комиссии № 71 в Донецке Натальи Чеботарёвой, указанной как глава комиссии № 247 Елены Гурьевой и указанной как глава комиссии № 212 Галины Бороздиной.

Из списка в том числе исключили предпринимателя из РФ Алексея Федорычева и зарегистрированную в Славянске компанию «Научно-производственное объединение «Изолятор». Указ Зеленского опубликован на сайте президента.

Как ранее писал NEWS.ru, на прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.