Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции

На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
Украинская сторона подчеркнула, что выборы на данной территории могут пройти в соответствии с законодательством Украины на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ исключительно после получения контроля над границей. Также на заседании обсуждался вопрос о восстановлении в некоторых районах Донецкой и Луганской областей системы налогообложения в рамках украинского правового поля,
Как писал NEWS.ru ранее, режим прекращения огня на юго-востоке Украины нужно контролировать ещё более жёстко. Об этом заявил российский представитель в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
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