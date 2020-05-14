Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции

https://static.news.ru/photo/0793c8f6-9628-11ea-be0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы на данной территории могут пройти в соответствии с законодательством Украины на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ исключительно после получения контроля над границей. Также на заседании обсуждался вопрос о восстановлении в некоторых районах Донецкой и Луганской областей системы налогообложения в рамках украинского правового поля, сообщает сайт президента Украины Владимира Зеленского.

Как писал NEWS.ru ранее, режим прекращения огня на юго-востоке Украины нужно контролировать ещё более жёстко. Об этом заявил российский представитель в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.