Грызлов: нужно ужесточить контроль за прекращением огня в Донбассе

Режим прекращения огня на юго-востоке Украины нужно контролировать ещё более жёстко. Об этом заявил российский представитель в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
В ходе встрече контактной группы было отмечено, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения остаётся крайне сложной. Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ, — цитирует Грызлова РИА Новости.
По итогам заседания контактной группы представитель РФ отметил, что режим прекращения огня нарушает именно киевская сторона, и она «отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня».
Как писал NEWS.ru, ранее Киев обвинили в срыве диалога по прекращению огня.