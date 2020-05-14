Грызлов: нужно ужесточить контроль за прекращением огня в Донбассе

Фото: kremlin.ru

Издание New York Times, публикуя статьи о якобы умалчивании РФ «настоящей» смертности от коронавируса, просто пытается представить Россию «в мрачном свете». Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сейчас перед лицом страшной опасности COVID-19 надо быть вместе. Вместо этого некоторые наши коллеги на Западе, в том числе и представители медиа, набрасываются на Россию, давая в том числе совершенно...