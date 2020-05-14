Европа

Киев обвинили в срыве диалога по прекращению огня

22:58, 14 мая 2020 39
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов высказал претензии к властям Украины. Он обвинил их в срыве переговоров по прекращению огня.

Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные ещё в июле 2019 года, — цитирует заявление Грызлова РИА Новости.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Поэтому Киев не считает визит Козака «играми за своей спиной».

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