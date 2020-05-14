Киев обвинили в срыве диалога по прекращению огня

https://static.news.ru/photo/dbe9a6c0-961e-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexander Rekun/Global Look Press
Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов высказал претензии к властям Украины. Он обвинил их в срыве переговоров по прекращению огня.
Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные ещё в июле 2019 года, — цитирует заявление Грызлова РИА Новости.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Поэтому Киев не считает визит Козака «играми за своей спиной».