Киев обвинили в срыве диалога по прекращению огня

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Ответ участникам акций протеста против ограничений из-за коронавируса, среди которых есть сторонники «теории заговора», дал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предложил им обзавестись медицинскими масками, а не шапочками из фольги.

Сам я дилетант в медицине, тем не менее я позволю себе сказать, что с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели...