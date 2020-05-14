МИД Украины: Киев знал о визите Козака в Берлин

https://static.news.ru/photo/74511742-95cd-11ea-b0ed-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Поэтому Киев не считает визит Козака «играми за своей спиной».

У нас с партнёрами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идёт, — заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба РБК-Украина.

По его словам, переговоры в Берлине состоялись из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений. Кулеба также обвинил Москву в отсутствии продвижении в урегулировании конфликта в Донбассе.

Как ранее писал NEWS.ru, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе, «все средства хороши», среди них и двусторонние форматы. Именно по этой схеме прошёл визит заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака в Берлин. Об этом сообщил информированный инсайдер.