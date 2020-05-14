МИД Украины: Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Поэтому Киев не считает визит Козака «играми за своей спиной».
У нас с партнёрами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идёт, — заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба РБК-Украина.
По его словам, переговоры в Берлине состоялись из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений. Кулеба также обвинил Москву в отсутствии продвижении в урегулировании конфликта в Донбассе.
Как ранее писал NEWS.ru, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе, «все средства хороши», среди них и двусторонние форматы. Именно по этой схеме прошёл визит заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака в Берлин. Об этом сообщил информированный инсайдер.
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