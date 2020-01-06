https://static.news.ru/photo/fa0cd620-3293-11ea-8156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объявил четверг, 9 января, днём траура по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране.

В память жертв крушения самолёта Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» флаги в стране будут приспущены, развлекательные мероприятия в этот день проводиться не будут, сообщила пресс-служба лидера государства.

Как писал NEWS.ru ранее, Вашингтон готов оказать Киеву помощь в расследовании крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.Он призвал не чинить препятствий при расследовании случившегося.