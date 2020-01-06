Президент Украины Владимир Зеленский объявил четверг, 9 января, днём траура по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране.
В память жертв крушения самолёта Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» флаги в стране будут приспущены, развлекательные мероприятия в этот день проводиться не будут,
Как писал NEWS.ru ранее, Вашингтон готов оказать Киеву помощь в расследовании крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.Он призвал не чинить препятствий при расследовании случившегося.
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