Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. В рамках беседы стороны обсудили сотрудничество в расследовании и проведении судебного процесса по делу о малайзийском Boeing MH17.
Кроме того, политик проинформировал дипломата о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий. Зеленский поблагодарил Королевство за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание аннексии Крыма и соблюдение антироссийских санкций, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Российская Федерация всегда высказывала готовность принять активное участие в объективном расследовании причин крушения Boeing. Об этом заявил представитель посольства РФ в Гааге, комментируя решение парламента Нидерландов о расследовании роли Украины в деле о катастрофе.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен