https://static.news.ru/photo/8a839d9e-eac6-11e9-974d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. В рамках беседы стороны обсудили сотрудничество в расследовании и проведении судебного процесса по делу о малайзийском Boeing MH17.

Кроме того, политик проинформировал дипломата о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий. Зеленский поблагодарил Королевство за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание аннексии Крыма и соблюдение антироссийских санкций, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Российская Федерация всегда высказывала готовность принять активное участие в объективном расследовании причин крушения Boeing. Об этом заявил представитель посольства РФ в Гааге, комментируя решение парламента Нидерландов о расследовании роли Украины в деле о катастрофе.