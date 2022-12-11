Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, о чем поделился в своем Telegram-канале. В ходе беседы главы государств обсудили выполнение украинской формулы мира. Кроме этого, Зеленский попросил помощи для Украины в сфере обороны и энергетики.

Провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины, — написал он.

Ранее Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. По его словам, его предложения смогут гарантировать мир в стране. Предложения президента Украины состоят из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».