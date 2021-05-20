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Зеленский обеспокоился снятием санкций США с «Северного потока — 2»

15:04, 20 мая 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве высказал опасения по поводу возможного снятия американских санкций с проекта газопровода «Северный поток — 2».

Политик заявил, что встреча между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом необходима. По его словам, есть вероятность, что президенты поднимут темы, которые не будут согласованы с украинской стороной, например по «Северному потоку — 2».

Россия может надавить на США или будут какие-то договорённости и снять санкции с «Северного потока — 2». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена, — отметил Зеленский в ходе пресс конференции.

Ранее американская администрация сняла санкции с оператора СП-2 Nord Stream 2 AG и её главы Маттиаса Варнига. Это было объяснено национальными интересами США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ США от ограничительных мер является положительным сигналом. Он добавил, что все участники проекта заинтересованы в его скорейшей реализации. Представитель Кремля подчеркнул, что работа по этому проекту не прекращалась, Россия считает, что «Северный поток — 2» не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран,  так как это «является незаконным и не соответствует правилам международных коммерческих дел». 

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