Зеленский не внёс русских в список коренных народов Украины

https://static.news.ru/photo/24329bac-b97e-11eb-9933-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были, передаёт РИА Новости.

Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Зеленский понадеялся, что парламентарии рассмотрят законопроект в ближайшее время.

Согласно документу, коренным народом Украины является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории страны. Она является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознаёт себя коренным народом. Также коренной народ составляет этническое меньшинство в составе государства и не имеет государственного образования за его пределами. Он обладает правом на самоопределение, может устанавливать свой политический статус в рамках конституции, свободно осуществлять развитие — социальное, культурное и экономическое.

Коренные народы Украины, сформировавшиеся в Крыму, прописаны в документе отдельно.

Указанные группы могут создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ. Государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия, — говорится в документе.

Ранее Владимир Зеленский записал видеообращение к народу и поздравил граждан страны с наступающим Днём вышиванки, который празднуется 21 мая. Правда, сделал это национальный лидер в русской косоворотке. Зеленский выложил видео в Instagram и получил в ответ множество гневных комментариев.