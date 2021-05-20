Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета

https://static.news.ru/photo/fc2a10aa-b963-11eb-baf4-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая, не исключил, что к убийству журналиста Павла Шеремета могли быть причастны бывшие сотрудники Службы безопасности страны. Слова политика передаёт РИА Новости.

44-летнего Павла Шеремета взорвали в автомобиле в Киеве в 2016 году. В организации убийства обвиняют трёх участников войны в Донбассе. Они хотели путём убийства дестабилизировать ситуацию в стране. Шеремет был российским, белорусским и украинским журналистом. По одной из версий, его ликвидация была организована спецслужбами в Минске.

Зеленский, прежде называвший это убийство позором для Украины, заметил, что трудно однозначно оценить, были ли сотрудники СБУ причастны к произошедшему.

Имеют ли отношение — сложно сказать, вероятность причастности во время этой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть, — подчеркнул президент.

В январе 2021 года замглавы украинского МВД Антон Геращенко говорил, что версия о причастности к убийству журналиста Павла Шеремета белорусских спецслужб не повлияет на уголовное дело.

Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора, как утверждается, между экс-председателем КГБ Белоруссии Вадимом Зайцевым и двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа», в ходе которого обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Белоруссии Александра Лукашенко.