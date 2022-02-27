Зеленский назвал условие, при котором согласился бы на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут другие города, кроме белорусских. В своём видеообращении к белорусам в Telegram-канале он подчеркнул, что Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.

Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это всё мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты, — сказал глава Украины.

Он отметил, что только при таком условии переговоры могут действительно закончить войну.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговоры с украинцами белорусский Гомель прибыла российская делегация. В её состав вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию главы государства.

Также сообщалось, что организовать переговоры Украины и РФ предложили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.