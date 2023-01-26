Зеленский отказался воевать на территории России Зеленский: конфликт на Украине завершится, когда ВС России покинут территорию страны

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Владимир Зеленский

Конфликт на Украине завершится после того, как российская армия покинет территорию страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Sky News. Он отметил, что люди для него — приоритет номер один и он не хочет воевать на территории России. Зеленский призвал РФ как можно скорее прекратить боевые действия.

Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, конфликт прекратится. Это все, — сказал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что ему неинтересно вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также сообщил, что не понимает, кто принимает решения в РФ. Зеленский добавил, что после начала спецоперации глава российского государства стал для него никем.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский готовился к войне и не собирался выполнять своих предвыборных обещаний. Он добавил, что в Москве не видят в связи с этим необходимости отвечать на его высказывания. По словам Пескова, украинский лидер перестал быть оппонентом главы российского государства.

До этого Песков рассказал, что никаких условий для переговоров России и Украины сейчас нет ни де-факто, ни де-юре. Он напомнил, что Киев на законодательном уровне запретил вести диалог с Москвой.