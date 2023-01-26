Песков: Зеленский готовился к войне и обманул избирателей Песков: Зеленский перестал быть оппонентом для Путина

Фото: Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский готовился к войне и не собирался выполнять своих предвыборных обещаний, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также отметил, что в Москве не видят в связи с этим необходимости отвечать на высказывания Зеленского о том, что ему неинтересно вести переговоры с Путиным. По словам Пескова, украинский лидер перестал быть оппонентом главы российского государства.

Не думаю, что требуется ответ. Мы знаем, с какими обещаниями г-н Зеленский избирался президентом. Их совершенно не трудно вспомнить самим и напомнить избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина, — сказал Песков.

Ранее украинский лидер заявил, что ему неинтересно вести переговоры с Путиным. Он также сообщил, что не понимает, кто принимает решения в РФ. Зеленский добавил, что после начала спецоперации глава российского государства стал для него никем.

До этого Песков рассказал, что никаких условий для переговоров России и Украины сейчас нет ни де-факто, ни де-юре. Он напомнил, что Киев на законодательном уровне запретил вести диалог с Москвой.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Киев готов рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.