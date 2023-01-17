Украина назвала условия переговоров с Россией Пресс-секретарь Зеленского заявил, что Москва требует от Киева подписать ультиматум

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев готов рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов, заявил в разговоре с изданием «Факты» пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.

Это базовые универсальные принципы, подходящие к любой ситуации. Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно, — заметил пресс-секретарь главы государства.

По оценкам представителя Киева, Москва просит украинскую сторону подписать ультиматум, а не участвовать в переговорах. Украина же, добавил Никифоров, не отказывается от переговорного процесса.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что прямые переговоры РФ и Украины в случае их возобновления будут, вероятно, прямыми, без посредников. По его словам, это было бы лучшим вариантом.

Он обратил внимание, что в прошлом году весенние переговоры с украинской стороной были именно прямыми и проходили на площадках, которые предоставляли третьи страны. В феврале — апреле прошли три раунда переговоров между Москвой и Киевом в Белоруссии и один раунд в Турции, после чего производились почти ежедневные контакты по видеосвязи.