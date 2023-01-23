В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной Песков: никаких условий для переговоров России и Украины в данный момент нет

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Никаких условий для переговоров России и Украины сейчас нет ни де-факто, ни де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Киев на законодательном уровне запретил вести переговоры с Москвой, сообщает ТАСС.

Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима, поэтому можно де-факто признать одно — никаких условий для таких переговоров нет, — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие запрет Совета национальной безопасности и обороны Украины на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.