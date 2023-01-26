Зеленский: Путин не принимает решения в России Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с Путиным

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что ему неинтересно вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также сообщил, что не понимает, кто принимает решения в РФ. Он добавил, что после начала спецоперации глава российского государства стал для него никем.

Эти переговоры мне неинтересны. Неинтересно встречаться с Путиным, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России, — сказал он.

Ранее экономист и политолог Олег Соскин заявил, что Зеленскому в скором времени придется сесть за стол переговоров с Россией из-за больших потерь ВСУ под Артемовском. По его словам, потери Киева ежедневно исчисляются трехзначными цифрами.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что никаких условий для переговоров России и Украины сейчас нет ни де-факто, ни де-юре. Он напомнил, что Киев на законодательном уровне запретил вести переговоры с Москвой.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Киев готов рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.