Политолог рассказал, почему Зеленский согласится на переговоры с Россией Политолог Соскин: Зеленский согласится на переговоры с РФ из-за потерь ВСУ под Артемовском

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в скором времени придется сесть за стол переговоров с Россией из-за больших потерь ВСУ под Артемовском (украинское название Бахмут). По словам политолога, немецкие разведчики выяснили о ежедневных трехзначных потерях украинских войск в ходе боев за Артемовск, передает URA.ru.

Бои идут вокруг Бахмута и там удавка потихоньку сжимается. Даже внешняя разведка Германии утверждает, что потери там украинской армии 200-ми и 300-ми, исчисляются трехзначным числом в день... Дальше Зеленский согласится на переговоры, — высказался Соскин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что никаких условий для переговоров России и Украины сейчас нет ни де-факто, ни де-юре. Он напомнил, что Киев на законодательном уровне запретил вести переговоры с Москвой.

До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.