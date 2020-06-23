Зеленский назвал дальнобойщиков-нарушителей засранцами

https://static.news.ru/photo/4f374d04-b568-11ea-a06f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в закрытый чат для дальнобойщиков в мессенджере Viber. Политик назвал водителей, которые нарушают весовой контроль, засранцами.

Глава государства разместил в диалоге видеообращение, в котором рассказал об усилиях властей по улучшению дорог в стране. По его словам, на один километр дороги тратится примерно $1 млн.

Мы решили как-то побороть эту проблему, договорились с СБУ, нацполицией, давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузов. Всё равно не можем понять, как они это всё объезжают, — поделился он.

Однако выявлялось, что нарушители объезжают КПП. Тогда политик нашёл чат, в котором шофёры обсуждают, где можно ехать, а где стоят проверяющие, передаёт «112».

Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте. Хорошо? — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что власти в любом случае найдут все обсуждения, а потом найдут и их участников, после чего «будет больно».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна может остаться без железной дороги, если власти не возьмут под контроль этот вопрос. Экс-президент Грузии отметил, что Верховный суд признал предприятие наследником всех долгов, которые накопились на оккупированных территориях. По его словам, это решение устраивает только сепаратистов, потому что бюджет страны будет разорён. Он пообещал представить несколько мер, которые помогут разрешить эту ситуацию.